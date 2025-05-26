Подсчитаны голоса на праймериз «Единой России» в Республике Алтай

Валентин Декенов победил по итогам электронного предварительного голосования по отбору кандидата «Единой России» (ЕР) на предстоящих выборах депутата госсобрания — эл курултая Республики Алтай в округе №2. Праймериз проходили с 19 по 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Декенов занимает пост начальника горно-алтайского филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Он получил в свою поддержку 283 голоса — примерно в 2,5 раза больше, чем все четыре его соперника вместе взятых.

В 2024 году на выборах в парламент Горного Алтая в округе №2 победил Артур Кохоев. Затем он был избран сенатором от законодательной ветви власти региона.

Одновременно проходило ЭПГ по отбору кандидатов от ЕР на довыборах депутатов горсовета Горно-Алтайска в четырех одномандатных округах. Их победителями стали председатель республиканской «Ассоциации ветеранов СВО» Игорь Черников (округ №2), индивидуальный предприниматель Марина Ботникова (№4), директор средней школы №8 Елена Панферова (№14) и руководитель городского отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Галкин (№21).

Валерий Лавский