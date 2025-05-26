При паводке в Свердловской области оказалась подтоплена трасса Сосьва — Гари

В Свердловской области подтопило несколько участков трассы Сосьва — Гари после прошедших сильных дождей, вызвавших подъем уровня воды в реке Воробина, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Вода частично покрыла проезжую часть, что затрудняет движение. На месте установлены предупреждающие знаки, автомобилистам рекомендуется снижать скорость, по возможности избегать поездок в ночное время.

Госавтоинспекция также предупредила о возможных ограничениях движения при дальнейшем подъеме воды. Альтернативных маршрутов объезда со стороны поселка Сосьва нет.

Напомним, к началу мая в Свердловской области затопило 23 приусадебных участков на территории СНТ «Автомобилист-2» в Горноуральском муниципальном округе. На тот момент было ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами.

Ирина Пичурина