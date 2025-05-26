Трамп заявил о прогрессе в переговорах США и Ирана по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли прогресса по переговорам с Ираном в вопросе о ядерной программе Тегерана. Президент США добавил, что в ближайшее время пройдет еще один этап переговоров, однако точную дату не назвал.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском направлении. <...> Мы добились реального прогресса, серьезного прогресса»,— сказал Дональд Трамп во время перелета из Нью-Джерси в Вашингтон.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что дата и место следующего раунда переговоров пока не согласована.
Стороны провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Главным вопросом в переговорах остается сохранение Тегераном в рамках потенциального соглашения право на собственную программу обогащения урана.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран не желает отказываться от обогащения».