ТАСС: блогер Лерчек задолжала ФНС более 28 млн рублей

Валерия Чекалина (известная как блогер Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе денег из России, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 28 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, полная сумма долга составляет 28 млн 365 тыс. 436 руб. Источник также отметил, что бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин налоговых задолженностей по ИНН не имеет.

Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в выводе средств из России (ч. 3 ст. 193.1 УК). Дело возбудили в октябре 2024 года. По данным следствия, супруги в 2021–2022 годах вывели по подложным документам более 250 млн руб. на счет фирмы в ОАЭ. Деньги были получены за продажу фитнес-курса «Идеальное тело». Правоохранители установили, что обвиняемые не сообщили в ФНС об открытии иностранных счетов, а вывод средств за границу проводился как покупка информационного продукта.

Изначально блогерам инкриминировали уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК) и легализацию 280 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). В декабре 2023 года Лерчек погасила долг перед ФНС в размере 505 млн руб., после чего оба дела прекратили.

Подробнее о новом деле — в материале «Ъ» «Идеальное дело за "Идеальное тело"».