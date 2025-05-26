ТАСС: цифровой рубль начнут использовать для выплат бюджетникам
Депутат Госдумы, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил, что цифровой рубль начнут использовать для выплат бюджетникам. Об этом он рассказал ТАСС. Ранее правительство внесло в ГД законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.
Как отметил Сергей Гаврилов, начальный этап внедрения цифрового рубля предусматривает его ограниченное использование для расходов, утвержденных правительством и ЦБ. Эксперимент стартует с преимущественно типовых и повторяющихся операций, таких как выплаты поставщикам по государственным контрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям.
По словам депутата, с января 2026 года, после снятия ограничений на виды расходов, цифровой рубль может использоваться для выплат физлицам, включая бюджетников, при условии технической готовности и решений правительства.
22 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля в платежную систему РФ. Принятие проекта обяжет кредитные организации обеспечивать своим клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля.