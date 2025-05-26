Домодедово и Жуковский приостановили работу четвертый раз за сутки

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения четвертый раз за сутки. Воздушные гавани не выпускают и не принимают авиарейсы, сообщили в Росавиации. Ранее работу также приостановили аэропорты Череповца, Калуги и Ярославля.

До этого Домодедово и Жуковский вводили ограничения в 20:25 мск. Воздушные гавани заработали спустя почти два часа.

Ограничения могут быть связаны с атакой БПЛА на Москву и область. О последних сбитых БПЛА мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 22:10 мск.