Миноритариям усилили защиту

Последняя практика Верховного суда (ВС) РФ показывает изменение подходов к крупным сделкам, в частности более вольное толкование качественного и количественного критериев, установленных законом. С одной стороны, это позволяет лучше защитить миноритариев от снижения стоимости компании, но с другой — создает неопределенность по поводу того, что именно считать крупной сделкой. По мнению опрошенных «Ъ-Review» юристов, такой тренд ведет к формированию у бизнеса консервативного подхода, предполагающего процедуру одобрения сделки на всякий случай, чтобы исключить риски ее оспаривания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совершение крупных сделок может приводить к уменьшению активов компании, причем не всегда на рыночных условиях. В первую очередь это затрагивает интересы миноритарных акционеров АО и участников ООО, поскольку с небольшой долей в компании они не могут существенно влиять на условия ее договоров. В связи с этим корпоративное законодательство устанавливает ряд ограничений, позволяющих защитить права таких участников. В первую очередь речь идет о процедуре одобрения крупных сделок на общем собрании акционеров (участников) или советом директоров, без которого суд вправе признать соглашение недействительным. Кроме того, одобрение крупных сделок дает миноритарию возможность потребовать выкупа его доли в компании.

В случае оспаривания таких договоров один из главных вопросов — считать ли заключенную сделку крупной, поскольку некрупная сделка обязательного одобрения не требует.

Законодательство дает для этого два критерия: количественный и качественный. Количественный устанавливает, что крупной считается сделка, если ее размер превышает 25% от балансовой стоимости активов корпорации. Качественный же критерий говорит о том, что такая сделка должна выходить за пределы обычной хозяйственной деятельности организации. Например, если договор влечет прекращение деятельности, меняет ее вид или масштабы. Это может быть, в частности, договор поручительства или залога имущества, уступка требования или прощение долга, продажа основного производственного актива.

При этом закон предусматривает необходимость наличия сразу обоих критериев, подчеркивает юрист практики корпоративного права и M&A юрфирмы Better Chance Георгий Курганский. Однако со временем судебная практика стала допускать более гибкий подход.

Одобрение на будущее

В июле 2024 года ВС вынес важное решение по спору между ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие "Русь"» и его миноритарием Натальей Корецкой. Владеющая 940 акциями гражданка потребовала, чтобы компания выкупила ее пакет по причине одобрения на собрании акционеров ЗАО будущих крупных сделок с ВТБ и РСХБ. В частности, акционеры проголосовали за заключение в течение года ряда договоров — выдачи поручительства по кредитам третьих лиц на 10 млрд руб. и передачи в залог по этим обязательствам имущества «Руси» на общую сумму 20 млрд руб., что в десять раз превышало балансовую стоимость активов ЗАО. Компания отказала госпоже Корецкой, и та обратилась в суд.

Арбитражные суды отклонили ее иск, указав, что одобрение само по себе не являлось крупной сделкой и носило лишь «рамочный, ознакомительный характер», к тому же решение собрания «не содержит конкретных условий, а только устанавливает предельно допустимые размеры обеспечения кредитных соглашений». Однако по жалобе миноритария дело передали в экономколлегию ВС (см. “Ъ” от 17 июня 2024 года), которая отменила решения судов, направив дело на новое рассмотрение.

Коллегия тогда отметила, что цели регулирования направлены на предоставление миноритарному акционеру, несогласному с решением общего собрания (голосовавшему против или не голосовавшему вовсе), возможности «прекратить свое участие в корпорации на условиях получения справедливой стоимости акций». То есть сделать это до того, как риски изменения состава активов и условий деятельности компании «реализуются и повлекут за собой неблагоприятные последствия». На предъявление требования о выкупе акций миноритарию дается 45 дней с даты решения собрания, а цена его пакета определяется по рыночной стоимости без учета изменений, которые может повлечь предстоящая сделка, разъяснил ВС.

Доводы о рамочном характере одобрения акционеров и незаключении конкретных договоров, по мнению экономколлегии, не мешают рассматривать сделки как крупные. Напротив, «во внимание должны приниматься именно планируемые условия их совершения, в том числе предельные ограничения тех или иных условий сделок», признал ВС. К тому же, напомнила высшая инстанция, поправки от 2016 года к законам об ООО и АО позволяют миноритарию требовать выкупа его акций, если принято решение о согласии на совершение крупной сделки или последующем ее одобрении, то есть сама сделка еще не совершена.

Качество против количества

ВС неоднократно давал важные разъяснения относительно критериев, позволяющих отнести сделку компании к крупным. В рамках того же дела «Руси» экономколлегия пояснила, что доказывать качественный критерий требуется не всегда и иногда его выполнение презюмируется. Так, при существенном превышении количественного критерия (цена договора больше 25% балансовой стоимости активов) выход сделки «за пределы обычной хозяйственной деятельности» компании предполагается, указал ВС. В этом случае, даже если миноритарию «не раскрывается природа сделки», она может позиционироваться как крупная, уточнила коллегия.

Еще одно разъяснение критериев крупности сформулировано ВС в решении от августа 2024 года по делу Дениса Шапиро против ООО «Бест Клин». Гражданин, владеющий 10% в ООО, требовал признать недействительными ряд взаимосвязанных сделок по отчуждению исключительных прав компании на 13 млн руб. Миноритарий считал сделки крупными и требующими корпоративного одобрения на общем собрании участников организации. Но арбитражные суды пришли к выводу, что договоры совершены в пределах обычной хозяйственной деятельности «Бест Клин», к тому же не соблюдается количественный критерий крупности, так как балансовая стоимость активов компании составляла 245,2 млн руб.

Экономколлегия ВС с этим не согласилась, обратив внимание на невозможность реализации продукции «Бест Клин» без прав на отчужденные товарные знаки и промышленные образцы. Это, указал ВС, свидетельствует «о значимости оспариваемых сделок в целом, а значит, о крупности взаимосвязанных сделок по своей сути». В таких обстоятельствах «приоритет должен отдаваться именно качественному критерию, свидетельствующему о выходе сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности», даже если количественный критерий не выполнен, заключил ВС. Дело было направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Конфликт, связанный с отчуждением интеллектуальной собственности этой компании, вылился в уголовную плоскость. 25 апреля 2024 года Дорогомиловский райсуд Москвы признал участников компании Александра Балаховского и Якова Босизона, а также экс-гендиректора Александра Савоськина виновными в хищении 4 млрд руб. у «Бест Клин» и Дениса Шапиро. Согласно приговору, они мошенническим образом похитили у организации исключительные права на известные в РФ и СНГ товарные знаки, в том числе Unicum, B&B, Easywork (см. “Ъ” от 4 августа 2024 года).

Смена видов деятельности

Отдельного внимания заслуживает вопрос определения того, какая сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности предприятия. На этот счет есть интересная позиция ВС по спору вокруг передачи фитнес-клуба, принадлежащего ООО «Алекс Трейд», в уставный капитал ООО «Дон-Моторс Плюс». Один из участников «Алекс Трейд» — Osita Investments Limited — заявил, что сделка была крупной и требовала одобрения участников корпорации, которое не было получено, и обратился в суд.

Первая инстанция поддержала истца, но в апелляции и окружной кассации иск был отклонен. По мнению судов, сделка не была крупной, так как цена переданного имущества не превышала 25% от балансовой стоимости активов, а «Алекс Трейд» взамен увеличила свою долю в компании «Дон-Моторс Плюс». К тому же помимо спортивного направления «Алекс Трейд» занималась производством стеклотары, а спорная недвижимость располагается не по месту производства и не связана с основным видом экономической деятельности компании, говорится в судебных актах.

Однако ВС в сентябре 2024 года вынес иное решение. Экономколлегия подчеркнула, что надо учитывать совокупность факторов, характеризующих спорный договор и связанных с ним. Так, сделка является крупной в том числе тогда, когда приводит к невозможности осуществления «одного или нескольких самостоятельных видов деятельности либо к существенному изменению видов деятельности юридического лица». То есть здесь «приоритетным является качественный критерий», отметила высшая инстанция. Больше того, даже риск «существенного изменения видов деятельности» в будущем может привести к признанию сделки крупной, например при выдаче обеспечения на сумму, превышающую размер активов, пояснил ВС.

Коллегия обратила внимание, что на момент совершения спорной сделки передаваемое другой компании имущество «представляло собой не просто недвижимость, а готовый к запуску фитнес-центр, то есть бизнес-проект, способный приносить доход обществу "Алекс Трейд"». Отчуждение же этого актива повлекло «невозможность осуществления деятельности в этой сфере», отметил ВС. Гендиректор совершил эту сделку без согласия участников «Алекс Трейд», а суды не проверили доводы о ее аффилированности с «Дон-Моторс Плюс». Более того, получаемая компанией «Алекс Трейд» доля в уставном капитале ООО «Дон-Моторс Плюс» тут же была размыта, причем по финансовой отчетности последнее юрлицо имело непокрытый убыток, что не позволяет говорить о равноценном обмене, указала коллегия. В результате судебные акты были отменены, а спор возвращен в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Отход от формализма

Георгий Курганский объясняет, что в этих позициях ВС отходит от «буквального толкования норм». По его словам, это проявляется, во-первых, в «презумпции наличия качественного критерия при существенном превышении количественного критерия», а во-вторых, в «достаточности качественного критерия для квалификации сделки в качестве крупной, даже если количественный критерий не выполнен».

По наблюдениям управляющего партнера Legal Eagles Армена Серобяна, в последнее время «решающим критерием стал качественный», хотя «раньше количественный и качественный критерии рассматривались относительно независимо друг от друга». Впрочем, «по своей сути это не приводит к отказу от установленного законом правила о необходимости соблюдения обоих критериев, если только мы не начинаем углубляться в экономику и бизнес-процессы соответствующей компании», полагает старший юрист КА Delcredere Роман Жирнов.

Вместе с тем после обнародования этих решений ВС теперь «суды все больше обращают внимание на то, насколько сделка и экономические последствия в результате ее совершения действительно значимы для хозяйственной деятельности компании с учетом ее специфики и масштабов», рассказывает юрист практики корпоративного права CLS Анастасия Горбунова. При этом старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Михаил Осипов отмечает, что указанные тренды нашли свое отражение и в «Обзоре практики президиума ВС», откуда в апреле текущего года исключили пункт 20. В нем, уточняет юрист, содержалась позиция «о необходимости одновременного соблюдения обоих критериев» и «установления цели прекращения или существенного изменения деятельности общества при заключении крупной сделки». Теперь же ВС «смещает акцент с цели заключения сделки на последствия ее совершения», заключает господин Осипов.

Перестраховка бизнеса от рисков

Опрошенные «Ъ-Review» эксперты признают, что новые выводы экономколлегии заслуживают позитивной оценки. Георгий Курганский полагает, что широкое распространение этих правовых позиций может привести к развитию «более консервативного подхода сторон к одобрению крупных сделок, причем не только в корпоративных сделках, но и, в частности, в сделках банковского финансирования». Дело в том, что теперь существенно возрастают риски оспаривания многих сделок, которые ранее не были одобрены как крупные, продолжает господин Курганский. В частности, приводит он пример, «недобросовестный контрагент может попытаться оспорить невыгодную для себя сделку, заявив в суде, что она являлась для него крупной, но не была одобрена».

«Расширительное толкование судов закономерно будет стимулировать бизнес проявлять большую осмотрительность с целью минимизации рисков оспаривания сделки»,— поддерживает эту мысль Армен Серобян. По его словам, контрагент, например, может потребовать одобрения сделки, которая формально соответствует количественному критерию независимо от наличия качественного. Таким способом бизнес будет перестраховываться от рисков признания сделки недействительной в связи с отсутствием согласия на ее совершение, поясняет господин Серобян.

Есть сложности и с оценкой наличия качественного критерия, в особенности для контрагента ввиду «ограниченного объема доступной информации, отсутствия доступа к конфиденциальным сведениям, финансовым показателям и управленческой отчетности» другой стороны соглашения, продолжает Георгий Курганский. В связи с этим, по его словам, чтобы не брать на себя риск такой оценки, проще в рамках переговорного процесса настоять на условии deal breaker, по которому либо сторона одобряет сделку как крупную, либо сделка вовсе не состоится.

Есть и другие способы застраховаться от отмены сделки. Например, говорит Роман Жирнов, «встречаются конструкции, в которых акционеры или бенефициары предоставляют поручительство или независимую гарантию в обеспечение возможного обязательства по возврату предоставленного финансирования в случае оспаривания сделок».

В итоге, по оценкам господина Курганского, возрастают трансакционные издержки бизнеса, причем как временные на проведение корпоративных процедур по одобрению крупных сделок, так и материальные, включая расходы на уведомление акционеров, оплату услуг нотариуса, регистратора. К тому же отнесение сделки к крупным дает право несогласным миноритариям потребовать выкупа акций. Однако «стоимость даже миноритарного пакета может быть существенной», указывает Георгий Курганский.

В результате «расширительное толкование при квалификации сделок в качестве крупных создает сложности для стабильности гражданского оборота, поскольку качественный критерий остается недостаточно урегулированным», заключает Анастасия Горбунова. По ее мнению, пока единообразного подхода в практике нижестоящих инстанций не сформировано, участники компаний могут самостоятельно определить, какие сделки будут являться существенными, и закрепить в уставе требование об их предварительном одобрении.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Ян Назаренко