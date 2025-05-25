Рафаэль Надаль ушел по-французски

В Париже в первый день Открытого чемпионата Франции по теннису на его главной арене, корте «Филипп Шатрие», состоялась чествование 14-кратного (2005—2008, 2010—2014, 2017—2020, 2022) победителя этого турнира и 22-кратного триумфатора турниров Большого шлема испанца Рафаэля Надаля, завершившего карьеру в ноябре прошлого года. Свидетелем мероприятия, которое по эмоциональности превзошло иные финалы с участием теннисного грунтового короля, и на котором на самом деле прощались не только с ним, стал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Надаль

Фото: Lisi Niesner / Reuters Рафаэль Надаль

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Он одиноко стоял на пересечении линий квадрата подачи арены «Филипп Шатрие», в том самом месте, где на протяжении многих лет ковалось его спортивное величие, читал заготовленную речь и пытался справиться со слезами, наворачивавшимися на глаза. А 15-тысячные трибуны, одетые в футболки терракотового цвета парижских кортов с благодарностью «Merci Rafa» и датой «25.05.2025», которые в воскресенье раздавали на стадионе, в перерывах между фразами звучно скандировали его имя. А испанский журналист, сидевший в соседнем ряду ложи прессы, шепотом повторял: «Grande! Grande!» А Мария Франсиска Перейо, жена героя торжества, обнимавшая в семейной ложе другого Рафаэля Надаля, их двухлетнего первенца, уже плакала.

Отложенная церемония чествования Рафаэля Надаля на Roland Garros, которая не состоялась год назад, когда он сам после поражения в первом круге еще не был уверен в том, что больше не сыграет на этом турнире, при получилась не только трогательной, но и по-французски стильной. Образцово спланированная, она совершенно точно превзошла по режиссуре аналогичное мероприятие, прошедшее в ноябре прошлого года в Малаге после неожиданного поражения сборной Испании от команды Нидерландов в четвертьфинале Кубка Дэвиса. То скомканное действо, по окончании которого Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанской спортивной легенды, справедливо заметил, что его племянник достоин большего.

В воскресенье слезы все-таки победили несгибаемого чемпиона, дебютировавшего на Roland Garros ровно 20 лет назад.

Это произошло в тот момент, когда на корт пригласили сотрудников оргкомитета французского мейджора — тех людей, которые, оставаясь неизвестными широкой публике, создавали турнир, ставший для Надаля самым счастливым.

А потом на корт вышли самые знаменитые и принципиальные соперники героя дня, выигравшие вместе с ним в сумме 69 турниров Большого шлема. Теннисный гений Роджер Федерер, который, несмотря на свой великий талант, уступил Надалю на Roland Garros пять раз подряд. Теннисный рекордсмен Новак Джокович, именно в Париже два года назад завоевавший свой 23-й титул на мейджорах и опередивший Надаля по этому показателю. Теннисный титан Энди Маррей, который, подобно Надалю, долгое время сражался с травмами, но остался преданным спорту до конца и завершал карьеру с металлическим тазобедренным суставом.

«То нервы, то давление, те необычайные ощущения, которые мы испытывали, когда вместе выходили на матчи… Все это полностью меняется, когда ты завершаешь карьеру. Теперь остается лишь радоваться тому, чего мы достигли. Мы исполнили свои мечты… Мы показали миру, что можно бороться изо всех сил, оставаясь коллегами, которые уважают друг друга. Для меня очень важно, что сейчас вы здесь… На корте вы доставляли мне много трудностей, но я наслаждался тем, что каждый день выкладывался на пределе, соперничая с вами. В конце концов, теннис — всего лишь игра, которую мы иногда воспринимаем слишком серьезно», — сказал Надаль, обращаясь к ним.

Затем президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и директор Roland Garros Амели Моресмо показали памятную табличку с отпечатком ноги Надаля, которая навсегда останется на корте «Филипп Шатрие» напротив судейской вышки.

А тех, кто следил за теннисом первой четверти XXI века, не покидало ощущение, что на самом-то деле Париж прощается не только с Рафаэлем Надалем, но еще и с уникальной теннисной эпохой, частью которой он стал. Ведь из великолепной чемпионской четверки, которая в это воскресенье собралась в Париже, в строю остается лишь 38-летний Джокович, добывший днем ранее в Женеве 100-й титул за карьеру. Серб еще продолжает свой матч со временем. Но уже близится тот день, когда и ему будет суждено его проиграть.

Евгений Федяков