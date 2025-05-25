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Ярославский «Локомотив» сыграет в Кубке открытия КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» и челябинский «Трактор» примут участие в розыгрыше Кубка открытия КХЛ. Регулярный чемпионат 2025/2026 начнется 5 сентября в Ярославле, сообщает КХЛ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, что в финале Кубка Гагарина ярославцы обыграли челябинцев и стали обладателями главного трофея КХЛ. Игрой команд, встречавшихся в финале, начинается новый сезон чемпионата.

Годом ранее «Локомотив» также открывал сезон. Тогда ярославцы обыграли «Металлург» и выиграли Кубок открытия.

Алла Чижова

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