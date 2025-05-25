В Новооскольском округе Белгородской области подорвали железнодорожный состав

В Новооскольском округе Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, — произошел взрыв. Пострадавших нет. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, речь идет о предварительной информации.

Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно остановлено. На месте работают оперативные службы.

25 мая беспилотники ВСУ атаковали город Шебекино и два села в Белгородской области.

Юрий Голубь