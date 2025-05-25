Украинские дроны атаковали Шебекино и два села в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали город Шебекино и два села в Белгородской области, сообщил в собственном Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино взрыв подавленного системой РЭБ беспилотника повредил надворную постройку.

Четыре дрона атаковали одно из предприятий города. Первая пара повредила кровли склада и цеха. От взрыва остальных загорелись два припаркованных грузовика — пожарные справились с огнем.

Еще один пожар из-за атаки БПЛА вспыхнул в частном доме в селе Муром Шебекинского округа. А в селе Соболевка Валуйского округа беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства — повреждены два легковых автомобиля.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов и ранили пять человек.

Юрий Голубь