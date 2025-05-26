На проведение работ по строительству объектов водоснабжения в селе Шыгырдан Батыревского муниципального округа Чувашской Республики выделили 803 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство объектов водоснабжения в селе Чувашии выделили 803 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ На строительство объектов водоснабжения в селе Чувашии выделили 803 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Подрядчик выполнит работы по устройству наружной сети водоснабжения и укладке трубопровода. Планируется строительство подземного перехода с использованием горизонтального направленного бурения.

Работы должны быть завершены к 9 сентября 2027 года. Средства выделят из республиканского бюджета Чувашской Республики.

В городских же округах Чувашии в 2025 году запланирована модернизация коммунальных сетей общей протяженностью 87 километров. В рамках программы предполагается реконструкция 62,3 километра тепловых сетей и сетей ГВС, а также замена 24,6 километра водопроводных сетей холодного водоснабжения.

Влас Северин