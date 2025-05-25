В J.P. Morgan пополнили книжную полку

Аналитики крупнейшего банка в мире составили список чтения на лето, выбрав лучшие книги по бизнесу и саморазвитию. Всего подборка от J.P. Morgan состоит из 16 наименований. Речь идет о произведениях, которые издали в 2025 году. В частности, к заметным новинкам относятся книга про нейросети «Технологическая республика» от миллиардера Алекса Карпа и пособие по психологии «Следующий день» от бывшей жены Билла Гейтса Мелинды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Впервые эксперты J.P. Morgan поделились своими литературными рекомендациями в 1999-м. С тех пор их список неформально называют не иначе как «книгами для миллиардеров», отметил автор проекта Books & Review Валерий Шабашов: «Бизнесмены рекомендуют другим предпринимателям найти время на самообразование и почитать интересные книги. Такие списки регулярно публикуют Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама.

Раньше преобладали работы по обретению внутренней гармонии, баланса, о том, как заработать и стать богаче. Сейчас к этим трендам добавляются другие вещи, такие как работа и взаимодействие с искусственным интеллектом.

Эти книги будут и у нас издаваться. Другой вопрос, будут ли издаваться конкретные авторы. Это зависит от правообладателей. Западные компании, которые эти три года выпускали произведения в России, так же и продолжают это делать. А в тех случаях, когда сотрудничество было прекращено, к сожалению, никакого прогресса пока не ожидается. Но есть же сейчас такие прекрасные форматы, как саммари, когда издатели делают пересказы и выпускают их на цифровых платформах, например. В целом на российском рынке продолжается спрос на хилинг-литературу. Это такая уютная психология, книги, которые дают ощущение исцеления, надежды. Также пользуются спросом работы по выгоранию. Активно читают книги по психосоматике, тревожности, ментальному здоровью. То, что нас окружает, не может на нас не влиять. Люди пытаются находить ответы в книгах».

Литература по саморазвитию пользуется большим спросом у российских читателей, подтверждает нон-фикшн редактор компании «Литрес» Елена Тарасова: «Эта категория входит в топ-5 продаж всех книг в сервисе. Так, 10 самых популярных произведений посвящены личным финансам, персональному развитию. Читателей больше всего волнуют темы самооценки и внутренней гармонии, а также коммуникации с другими. Хотелось бы еще отметить устойчивый рост интереса к аудиоформату. Пользователи охотнее покупают бестселлеры саморазвития и личной эффективности именно в аудио. Это достаточно закономерно. Потребители такого жанра литературы предпочитают совмещать прослушивание с другими делами, оставаясь эффективными».

Россияне вновь стали интересоваться литературой по саморазвитию и финансовой грамотности в первой половине 2024-го, отмечал “Ъ”. По информации издания, тогда спрос на такие книги поднялся на 7-12% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. А в топы бестселлеров вошли «Самый богатый человек в Вавилоне» от Джорджа Клейсона, «Семь навыков высокоэффективных людей» от Стивена Кови, а также «Богатый папа, бедный папа» от Роберта Кийосаки.

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Никита Путятин