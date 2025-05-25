Пять игроков «Ростова» попали в итоговый список сборной России на июньский сбор

Пять игроков ФК «Ростов» попали в итоговый список сборной России на июньский сбор. Состав национальной команды опубликовал Российский футбольный союз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной России и "Ростова" Илья Вахания во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок сборной России и "Ростова" Илья Вахания во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К сборной присоединятся Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Кирилл Щетинин и Николай Комличенко, которые раннее вошли в расширенный состав сборной. Как сообщал «Ъ-Ростов», Россия под руководством бывшего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина сыграет с Нигерией 6 июня в Москве и Беларусью – 10 июня в Минске.

Константин Соловьев