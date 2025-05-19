Пять игроков «Ростова» вошли в расширенный состав сборной России
Пятеро игроков ФК «Ростов» попали в расширенный состав сборной России на июньские товарищеские матчи. Список, вызванных в национальную команду, опубликовал Российский футбольный союз.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Кандидатами в сборную стали защитники Илья Вахания, Виктор Мелехин и Максим Осипенко, полузащитник Кирилл Щетинин и форвард Николай Комличенко.
Команда России под руководством бывшего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина сыграет с Нигерией 6 июня в Москве и Беларусью – 10 июня в Минске.