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Пять игроков «Ростова» вошли в расширенный состав сборной России

Пятеро игроков ФК «Ростов» попали в расширенный состав сборной России на июньские товарищеские матчи. Список, вызванных в национальную команду, опубликовал Российский футбольный союз.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кандидатами в сборную стали защитники Илья Вахания, Виктор Мелехин и Максим Осипенко, полузащитник Кирилл Щетинин и форвард Николай Комличенко.

Команда России под руководством бывшего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина сыграет с Нигерией 6 июня в Москве и Беларусью – 10 июня в Минске.

Константин Соловьев

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