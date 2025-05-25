Женщина стала фигурантом дела о поджоге отдела полиции на Васильевском острове

Следствие возбудило уголовное дело по факту поджога отдела полиции в Василеостровском районе. Обвинение в совершении преступления предъявлено местной жительнице, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Сотрудники ведомства возбудили дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В следствии полагают, что в ночь на 24 мая обвиняемая подожгла 37 отдел полиции, действуя по заданию мошенников. В окно были брошены бутылки с зажигательной смесью.

Далее суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения, следствие ходатайствует о заключении под стражу. Специалисты ведут работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что задержанная сообщила полиции о взломе личного кабинета на «Госуслугах», после чего были оформлены кредиты, а денежные средства переведены на территорию Украины для помощи ВСУ. Мошенники предложили пойти ей на преступление, чтобы решить проблемы.

Татьяна Титаева