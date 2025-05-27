«Дом Радио станет открытым центром искусства»

Через несколько лет в Петербурге появится еще один обновленный памятник культуры — Дом Радио, он же Дом Благородного собрания на Итальянской улице. ВТБ, который занимается реставрацией здания, намерен превратить его в многофункциональный культурный центр. О том, какие исторические слои этого 111-летнего памятника решено оставить, а какие детали изменятся, мы поговорили со старшим вице-президентом ВТБ Дарьей Филипповой.

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Почему именно этот объект заинтересовал банк?

У этого вопроса своя история. В свое время мы помогали нашему партнеру — оркестру musicAeterna Теодора Курентзиса — искать место для репетиционной базы, и Дом Радио оказался идеальным пространством для этого. Когда оркестр переехал в здание, то стало понятно, что возможности этого здания гораздо шире проведения репетиций и что можно было бы сделать целую культурную институцию с набором различных мероприятий, основа которых — музыка.

Все были абсолютно очарованы архитектурой, историей этого здания и нестандартным подходом архитекторов прошлого века к тому, что они когда-то придумали и сделали. Само это место на Итальянской улице обладает каким-то особенным настроением.

В итоге ряда обсуждений было решено приобрести здание, выполнить его полноценную реставрацию и приспособление к современному использованию, в результате которого и должно появиться новое место притяжения на культурной карте Петербурга.

А когда вы сами в первый раз попали в это здание, какое впечатление оно на вас произвело?

Это было во время пандемии, в тот период, когда стало возможно хотя бы куда-то выезжать. Было интересно посмотреть на это место, и мои ожидания оправдались: пространство было наполнено особенной атмосферой. Элементы архитектуры и декора производили сильное впечатление: объемы, запутанные коридоры, тайные лестницы, необычные конфигурации пространств, в которых можно заблудиться, если не знать, как они устроены. Все это вместе со звучащей внутри музыкой с репетиций оркестра сформировало неизгладимое впечатление и понимание того, что это место должно быть живым.

По мере погружения в этот проект вы сталкивались с какими-то неожиданными открытиями?

Конечно, в ходе полноценного исторического исследования мы сделали довольно много открытий, и прежде всего они связаны с историческими наслоениями. Например, во время Первой мировой войны там находился японский госпиталь, в одном из помещений организовали церковь. В советские годы, когда здание отдали Ленинградскому радио, для редакции постоянно надстраивали дополнительные внутренние этажи, сооружали студии. В одной из них осталось оригинальное оборудование фирмы Tesla еще тех времен — первой трети и середины прошлого века.

Еще одна яркая деталь — окна. Чтобы организовать большое количество студий, половину огромных парадных окон, выходящих на манежную площадь, заколотили. Окна были с самыми красивыми видами. Но в тот момент для сотрудников радио была важна не красота, а функциональность, им нужно было обеспечить достаточное количество редакционных рабочих мест.

И сейчас, во время реставрации, мы продолжаем находить следы прошлого. Например, на потолке во второй студии обнаружили кессоны — оригинальные акустические решения, скрытые под слоем досок. Мы их восстанавливаем. А еще находим новые фрагменты дореволюционной живописи, и уже есть предположения об авторстве.

В каком состоянии было здание, когда банк его приобрел? Ведь с момента его строительства в Доме Радио не проводили серьезного ремонта.

Состояние здания было не самым лучшим. Дело даже не столько в том, что обветшали те или иные элементы, а в том, что в целом все инженерные системы полностью устарели и не отвечают современным требованиям к объектам, в которых могут проводиться публичные культурные мероприятия.

Например, как минимум, чтобы работающие там люди и гости могли себя комфортно чувствовать, нужно было сделать нормальную вентиляцию, модернизировать электрические сети и прочие коммуникации. Вентиляция осталась такой, какой была устроена при строительстве Дома Благородного собрания более ста лет назад. Летом там просто нечем было дышать. В здании полностью отсутствовала система пожаротушения и пожарной безопасности. Была большая проблема с кровлей, сейчас она полностью ремонтируется, также в отдельных местах требуется укреплять несущие стены здания.

По какому принципу вы принимали решение, от каких исторических наслоений можно отказаться, а какие необходимо оставить?

В здании огромное количество предметов охраны. И нам важно соблюсти все требования, связанные с их статусом. Отмечу, что мы производим реставрацию объекта с приспособлением его для современного использования. Это означает, что мы не меняем конструктив здания, а оставляем и реставрируем все элементы внутреннего декора, которые являются охраняемыми. Но также мы и восстанавливаем некоторые элементы первоначальной архитектуры здания, которые были убраны или утеряны за это время.

Например, крыша здания имеет особенную конфигурацию, в ней изначально были предусмотрены так называемые зенитные фонари. Эти стеклянные конструкции позволяли дневному свету проникать в верхние этажи. В какой-то момент в истории этого здания они были заколочены, и по факту от них только остались лишь следы конструкций — их было решено восстановить в оригинальном виде.

Какие-то интерьеры, помимо охраняемых, мы также сохраняем целиком. Например, уже упоминавшаяся мной студия Tesla с уникальным оборудованием — ее было решено просто законсервировать и даже не пытаться передвигать там оборудование, чтобы не нарушить ее конфигурацию.

При этом у здания появляется и новый функционал, меняются планировки, где это возможно и необходимо для запуска новых функций. Они будут выделены особенным образом в интерьере, что будет говорить о том, что это уже элементы нашего времени.

Давайте подробнее остановимся на функционале. Останется ли там в каком-то виде радио? Что будет включать в себя мультикультурный центр, который там расположится, как он будет работать?

Центр будет проводить просветительские и культурные мероприятия: концерты, лекции, перформансы, события, связанные с музыкой и искусством в целом. Там также снова будет кинозал: с 1924 года до Великой Отечественной войны в здании располагался кинотеатр «Колосс». В будущем среди прочих активностей там снова можно будет посмотреть кино.

Также в планах — реализовать часть коммерческих функций, которые были изначально задуманы на первом этаже Дома Благородного собрания, например, открыть кафе. Будет выполнено благоустройство внутреннего дворика здания, чтобы его можно было использовать в теплое время года для небольшого кафе, кинотеатра под открытым небом и для организации других мероприятий.

То есть это не будет просто закрытой резиденцией оркестра Теодора Курентзиса?

В планах — как раз сделать Дом Радио открытым центром культуры, куда посетители смогут попасть по билету или регистрации на разные мероприятия, в том числе и бесплатные. Там обязательно будут проводиться экскурсии, чтобы познакомить жителей и гостей Петербурга с историей здания и его современной жизнью. Ожидается обширная программа, которая станет полезной и интересной как аудитории любителей культурных мероприятий, так и профессиональному сообществу.

Это не первый опыт банка и ваш личный по реставрации исторического объекта. В Москве на месте бывшего хлебозавода вы открыли центр конструктивизма «Зотов». Чем отличается работа с Домом Радио от работы с московским памятником?

Разница колоссальная. Во-первых, «Зотов» — промышленный объект. Это пространство необычной круглой формы, с узкими лестницами, поэтому было непросто придумать, как приспособить его для использования в качестве музея. Дом Радио же был спроектирован как закрытый досуговый клуб, поэтому в целом его первоначальный функционал не был диаметрально противоположен тому, что в нем предполагается организовать в будущем, и в этом смысле его оригинальная архитектура помогала разработке проекта.

Во-вторых, у этих объектов разные статусы и разные требования с точки зрения охраны памятников: в Доме Радио гораздо больше конструктивных и интерьерных элементов, которые должны быть отреставрированы. К тому же Дом Радио в несколько раз больше хлебозавода по площади. И если для центра «Зотов» мы делали акцент на создании особых климатических условий для проведения выставок музейного уровня, то в Доме Радио особое внимание уделялось проектированию акустического слоя, так как будущее этого объекта связано прежде всего с музыкой.

Наконец, можно сказать, что тональность и настроение у этих объектов совершенно разные. Работать с Домом Радио оказалось намного сложнее, но в этом есть свой профессиональный вызов и интерес.

В отличие от Дома Благородного собрания, который находится в парадной части Петербурга и окружен статусными памятниками, «Зотов» вписан в жилую застройку. Повлияло ли это на работу над проектом?

Это очень здорово, что «Зотов» вплотную соседствует с жилыми домами. Мы дружим с соседями, у нас сложилось свое локальное сообщество. Почти сразу с момента открытия мы стали проводить экскурсии по району, придумывать специальные предложения для соседей. Так что соседство с жилыми домами определенно сказалось на программе центра.

У Дома Радио совершенно другая история, он находится в самом центре города — на пересечении туристических потоков. Нам важно постараться в будущем заинтересовать в том числе и просто проходящих мимо людей, обратить их внимание на Дом Радио — на его уникальную архитектуру и историю.

Планируете ли вы взять в работу еще какие-то исторические здания в Москве, Петербурге или регионах?

Пока мы сконцентрированы на Доме Радио: этот проект настолько масштабный, что требует полной включенности. Ничего нового проанонсировать не могу, возможно, мы подумаем о новых проектах позже, но важно развивать дальше уже созданные проекты.

А в чем для банка интерес в реализации такого рода культурных проектов? Вряд ли вы рассчитываете на окупаемость вложений.

Это не единичные проекты, они объединены общебанковской программой «Культурная страна». В рамках нее мы поддерживаем сохранение и развитие исторического и культурного наследия России. В частности, в Петербурге мы поддерживаем ключевые культурные институции: Эрмитаж, Русский музей, Театр балета Бориса Эйфмана, Мариинский театр, Петергоф, Музей театрального и музыкального искусства и другие.

Интерес банка — сохранять памятники архитектуры и знакомить с ними аудиторию, поддерживать развитие культурных объектов. В том числе — подчеркивая их ценность и обогащая их новыми функциями. Мы поддерживаем развитие и сохранение институций, которые существуют десятилетиями или даже веками, для новых поколений. Это делается не с ожиданием краткосрочной выгоды, а как инвестиция в будущее.

Мне нравится думать, что я ходила ребенком в Пушкинский музей в Москве, а будущие дети смогут пойти и в Пушкинский музей, и в центр «Зотов», или станут учиться музыке в Доме Радио в Петербурге. Надеюсь, все наши усилия оправдаются и будут иметь эффект в долгосрочной перспективе.

Беседовала Ольга Мягченко