Следствие ведут реставраторы

Проект банка ВТБ по реставрации исторического здания Дома Благородного собрания на Итальянской улице в Петербурге принес немало настоящих открытий. Здесь обнаружены неизвестные ранее росписи, аутентичные элементы отделки и даже оригинальные технологические решения, которые успешно можно применять и в современных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Система акустики, созданная в 1950-х годах, будет восстановлена и дополнена новыми решениями Фото: Пресс-служба ВТБ Специалисты разрабатывают методики реставрации и консервации сохранившейся живописи Фото: Пресс-служба ВТБ Следующая фотография 1 / 2 Система акустики, созданная в 1950-х годах, будет восстановлена и дополнена новыми решениями Фото: Пресс-служба ВТБ Специалисты разрабатывают методики реставрации и консервации сохранившейся живописи Фото: Пресс-служба ВТБ

Это похоже на детективный сериал: памятник постоянно преподносит сюрпризы специалистам, и им приходится корректировать первоначальный замысел по восстановлению здания. Причем часто это сопровождается настоящим расследованием.

Из Кронштадта в Петербург

Например, в ходе разбора обшивок стен в одной из бывших студий Ленинградского радио на пятом этаже реставраторы обнаружили фрагменты живописи, закрашенной масляной краской. Экспертиза показала, что художник использовал натуральные пигменты, роспись относится к началу XX века — периоду постройки Дома Благородного собрания Санкт-Петербурга.

В архивных материалах нашли упоминания о том, что архитектор этого здания Василий Косяков приглашал для работы тех же подрядчиков, что строили Кронштадтский морской собор. Среди них был художник Михаил Васильев — мастер «неорусского» стиля, рассказывает Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация». Васильев упоминается в смете Благородного собрания о выплате за отделку столовой, а она как раз была запланирована в том помещении, где найдены фрагменты росписи.

Живопись восстановят, а планировку зала архитекторы бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», которые отвечают за будущие интерьеры Дома Радио, устроят таким образом, чтобы интегрировать росписи в архитектурное оформление.

Они дополнят и без того богатое живописное оформление здания. Ранее специалисты выяснили, что над росписями здесь трудился художник Гавриил Горелов. Его кисти принадлежит панно «Диана на охоте» в театральном фойе.

Роспись должна была украсить и потолок в аванзале, но потом по какой-то причине его решили просто выкрасить ярко-красной краской, поверх которой была положена лепнина. Ее тоже отреставрируют, чтобы посетители могли любоваться затейливым цветочным орнаментом.

По рецептам советских мастеров

Еще одна находка относится уже к советскому периоду. Архитекторам после Великой Отечественной войны было необходимо обеспечить здесь хорошую акустику, чтобы разместить Вторую студию Ленрадио. Они сделали это с помощью кессонов — углублений в плоскости потолка. В центр каждого круглого кессона поместили гипсовые решетки с основой из тонкой проволоки. А между ними — акустическую перемычку из перфорированных листов оргалита, проложенных минеральной ватой.

Физика процесса такая: звук идет в кессонные отверстия, сталкивается с перемычкой, рассеивается и возвращается обратно.

Но в 1970-х, во время ремонта, все отверстия кессонов замазали гипсом и забили досками. В результате это прекрасное решение перестало работать, сетует инженер Владимир Яшкин, исполнительный директор ООО «Акукон», который занимается акустической частью проекта. Специалисты решили восстановить систему акустики, выстроенную советскими коллегами в 1950-е годы, дополнив ее современными решениями.

На стенах смонтируют акустические панели с «ломаной» поверхностью, которые будут лучше отражать звук. На окнах установят специальные стекла, не пропускающие в зал шум улицы. Под паркет положат звукоизоляционную подложку. А обнаруженные кессонные решетки — всего их 40 штук — отреставрируют и поставят на места. В процессе расчистки каждая решетка «худеет» втрое: вместо 15 кг обновленные элементы весят всего пять.

«Это кропотливая работа: сперва их вымачивают в воде, потом расчищают щеткой поздние наслоения гипса. Новую гипсованную проволоку подвязывают только там, где она утрачена. Ведь суть реставрации в том, чтобы восстановить дошедшее до наших дней историческое наследие даже в самых малых его деталях»,— объясняет Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

Кстати, технологию восстановления утраченных элементов тоже позаимствовали у советских мастеров: тогда при изготовлении решетки поверх проволочного каркаса наматывали паклю, а потом уже заливали гипсом — так раствор лучше держится.

В исторические залы впустят свет

Чтобы разглядеть детали исторической лепнины 1914 года — времени постройки здания, реставраторам пришлось расчищать многолетние наслоения мела и масляной краски, рассказывает художница по лепному декору Александра Потапова. Оказалось, что, помимо лепнины начала прошлого века, здесь имеется и множество советских дополнений 1930–1950-х годов. Это, например, популярные в то время лепные канты, имитирующие победный лавр, гипсовые маски. Хотя эти элементы не уникальны, но их тоже частично восстановят в знак уважения к истории здания.

А для сохранения оригинальной напольной плитки фирмы Villeroy & Boch в некоторых помещениях здания решили особым образом устроить отопление. Не так, как в остальных залах, где трубы будут скрыты под полом, а посредством монтажа чугунных радиаторов, которые изготовят под заказ и в стиле начала XX века.

Зенитные фонари на крыше, зашитые металлом во время войны, тоже отреставрируют, чтобы они могли пропускать в помещения дневной свет, как задумывали архитекторы сто лет назад. Причем фонари можно будет закрывать, когда это потребуется для воплощения идей оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса и будущих резидентов мультикультурного центра, который откроется здесь после реставрации.

На кровле будет размещено вентиляционное и климатическое оборудование таким образом, чтобы сохранить ее сложную конфигурацию, так как здание Дома Радио находится под охраной, поясняет Дарья Филиппова.

«Каждая такая находка для нас — это возможность восстановить утраченные интерьеры и бережно раскрыть исторические слои здания-памятника. Подобные открытия позволяют увидеть его глазами создателей, установить связь с прошлым. Хотя это требует дополнительных исследований и корректировок в проекте, одна из наших целей — вернуть исторический облик здания, и результат оправдает затраченные усилия»,— уверена она.

Ольга Мягченко