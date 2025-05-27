«А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним»

Есть в Петербурге дома, которые ценны для горожан не только архитектурой, но и своим «внутренним содержанием», тем, что в них находилось или происходило в течение жизни не одного поколения. Именно с этой исторической памятью нередко связано сопротивление петербуржцев изменениям в городской среде. И это естественно. Но живой город не может целиком музеефицироваться. Город будет меняться, как все меняется с течением жизни. А вот определить направление этих изменений — задача власти, бизнеса, общественных движений и горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В исторической городской застройке существуют вечные ценности, не меняющие своих функций: музеи, театры, некоторые старейшие универмаги, Дом книги, Елисеевский магазин... А есть здания, изменившие свое назначение, но сохранившие свой исторический облик, который стал только выразительнее, благодаря частным инвестициями. Например, бывший Фрунзенский универмаг превратился в бизнес-центр, ленинградские кассы «Аэрофлота» в дореволюционном банкирском доме на Невском — в пятизвездочный отель Wawelberg, Варшавский вокзал — в торгово-развлекательный центр, Левашовский хлебозавод — в культурно-деловое пространство. Масштабная реставрация и адаптация здания к современным реалиям идут сейчас в Доме радио.

День рождения Петербурга дает лишний повод увидеть, как невозможно прекрасен наш город. И пусть он всегда остается лучшим местом на Земле!

Елена Федотова