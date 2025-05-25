Теннисистка Анастасия Павлюченкова перенесла болезнь Лайма

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, финалистка Roland Garros 2021 года, перенесла болезнь Лайма — трансмиссивное инфекционное заболевание, которое распространяется через клещей. После поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции от седьмой ракетки мира, олимпийской чемпионки Пекина 2024 года китаянки Чжэн Циньвэнь (4:6, 3:6) Павлюченкова сообщила «Ъ», что этот диагноз ей был поставлен перед началом мартовского турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«У меня были высокие задачи на нынешний сезон, который я планировала отыграть полностью. Но после Открытого чемпионата Австралии я чувствовала себя очень плохо и одно время не могла тренироваться больше часа. Считаю, что все равно могу достойно провести этот год. Просто нужно набрать форму, и еще требуется немного удачи»,— сказала 33-летняя обладательница 12 титулов WTA, которая в 2021 году была 11-й ракеткой мира, а сейчас занимает в мировом рейтинге 50-е место.

Евгений Федяков