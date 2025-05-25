15 солдат из Удмуртии вернулись в РФ в рамках обмена «1000 на 1000» с Украиной

15 солдат из Удмуртии вернулись в Россию в рамках обмена военнопленными и мирными гражданами по формуле «1000 на 1000» с Украиной, сообщается на странице аппарата уполномоченного по правам человека в республике во «ВКонтакте». Обмен проходил в Белоруссии с 23 по 25 мая.

«В настоящее время российским военнослужащим и гражданским лицам оказывается психологическая и медицинская помощь»,— указано в сообщении аппарата омбудсмена. Солдаты из региона провели в плену свыше шести месяцев, один из них — 1,5 года. Им предоставили возможность сообщить родственником об освобождении.

Как пишет “Ъ”, обмен военнопленными проходил в три этапа с 23 по 25 мая в Белоруссии. Договоренности об этом процессе достигли на переговорах в Стамбуле 16 мая. Москва и Киев передали друг другу по 1 тыс. человек. По словам замглавы Минобороны Александра Фомина, в результате обмена в Россию вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей. В аппарате омбудсмена Удмуртии уточнили, что 20 из них являются жителями Курской области, 100 — политзаключенными.