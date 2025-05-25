Сенатор Клишас: социальное обеспечение гарантировано Конституцией всем гражданам

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас опроверг заявление ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана о возможной отмене пенсий для бездетных граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сенатор напомнил, что 39-я статья Конституции России гарантирует каждому гражданину социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в других случаях, установленных законом. Также он назвал дискуссию вокруг этой темы «бурной и слишком эмоциональной».

17 мая господин Мардан в эфире заявил, что бездетные россияне не должны претендовать на получение пенсии. Журналист подчеркнул, что не видит решения проблемы низкой рождаемости в России. «Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь»,— сказал он. После этого заявления господина Мардана осудили за сказанное, он извинился. Ведущий объяснил свои слова тем, что не видит решения для исправления демографической ситуации в стране.

23 мая с идеей об отмене пенсий гражданам моложе 1995 года выступил основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. В своем Telegram-канале он посоветовал молодым людям копить деньги или рожать детей, которые обеспечат их в старости.

Екатерина Отрашкевич