Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за сильной жары

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве. Это следует из данных на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предупреждение будет действовать 25 мая с 16:00 мск до 19:00 из-за сильной жары. По данным Гидрометцентра, температура воздуха днем будет достигать +30 градусов. «Нынешнее воскресенье в столице выходит на первое место в списке самых теплых дней с начала весны и года»,— написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

По словам господина Леуса, к 14:00 мск температура воздуха в Москве достигла +27,1 градуса. Это более чем на шесть градусов выше климатической нормы. Прогрев воздуха все еще продолжается, добавил специалист.

В МЧС предупредили, что сильная жара с максимальной температурой воздуха до +30 градусов и выше ожидается в Москве 25 и 26 мая. По прогнозам синоптиков, это будет аномально высокая температура для конца мая. Температурный рекорд в Москве на 25 мая был зафиксирован в 2005 году (+31,5 градуса).

Елизавета Шмакова