МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре 25 и 26 мая

С 25 по 26 мая в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 30°С и выше, предупредило Главное управление МЧС. По прогнозам синоптиков, это будет аномально высокая температура для конца мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

МЧС советует москвичам быть осторожнее и внимательнее, чтобы избежать перегрева на солнце. Рекомендуется носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также увеличить потребление воды. Кроме того, ведомство призвало соблюдать меры пожарной безопасности и не разводить костры.

В связи с жарой в столице усилено патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов: сейчас работают 25 поисково-спасательных станций, большинство из которых расположены на воде. Это позволяет оперативно выявлять и предотвращать возможные происшествия в жаркую погоду.