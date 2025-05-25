Захарова: Швеция получит ноту из-за нападения на российское посольство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Стокгольм будет отправлена нота протеста из-за нападения на российское посольство в Швеции. Обращение к шведским властям направят 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции»,— сказала госпожа Захарова «РИА Новости».

Беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в российское посольство в Швеции сегодня около 4:40 мск. В диппредставительстве сообщили, что шведская полиция игнорирует обращения о прекращении таких атак. Ответственность за происшествие российское посольство возложило на власти Швеции.

Екатерина Отрашкевич