Захарова: Швеция получит ноту из-за нападения на российское посольство
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Стокгольм будет отправлена нота протеста из-за нападения на российское посольство в Швеции. Обращение к шведским властям направят 26 мая.
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«Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции»,— сказала госпожа Захарова «РИА Новости».
Беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в российское посольство в Швеции сегодня около 4:40 мск. В диппредставительстве сообщили, что шведская полиция игнорирует обращения о прекращении таких атак. Ответственность за происшествие российское посольство возложило на власти Швеции.