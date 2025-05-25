Дрон сбросил емкость с краской на российское посольство в Швеции

Посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона. Беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Происшествие случилось около 4:40 мск. Об этом сообщили в диппредставительстве.

«Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям»,— сказано в сообщении посольства.

Диппредставительство уточнило, что подобные атаки продолжаются уже более года. При этом посольство неоднократно обращалось к шведской полиции с просьбой пресечь такие происшествия, однако меры не предпринимались.

В посольстве считают, что Швеция не выполняет в полном объеме обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Представители уточнили, что ответственность за произошедшее будут нести власти королевства.

Екатерина Отрашкевич