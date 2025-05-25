Правительство Новосибирской области открыло офис в Китае

Представительство Информационно-делового центра Новосибирской области открылось в городе Циндао провинции Шаньдун (Китай). Как рассказали в министерстве экономического развития региона, офис открыт «по запросу бизнеса, который давно и плодотворно ведет работу с Китаем в сфере АПК». Представительство призвано оказывать помощь новосибирским компаниям при их взаимодействии с китайскими партнерами и властями КНР.

Информационно-деловой центр региона расположился в Международном выставочном центре «Жемчужина ШОС». «Центр выполняет функции выставочно-конгрессного центра, туристического объекта, торгового комплекса, культурной платформы и бизнес-хаба»,— сообщили в областном минэкономразвития.

Провинция Шаньдун занимает второе место по численности населения в Китае (102 млн человек). Это крупнейший экспортер сельскохозяйственной продукции КНР. Порт Циндао занимает 7 место в мире по грузообороту. Бизнес Новосибирской области поставляет в КНР минеральные продукты, продовольственные товары, машиностроительную продукция, продукцию химической промышленности, металлы, древесину. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году в топ-5 стран-торговых партнеров региона вошли Китай (54%), Казахстан (12%), Индия (7%), Беларусь (4%) и Индонезия (2%).

Михаил Кичанов