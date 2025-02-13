Новосибирская область увеличила импорт холодильников в девять раз

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника Сибирского таможенного управления (СТУ) Дмитрий Колыханов, Новосибирская область в 2024 году увеличила объем импортных операций (в деньгах) на 8%. При этом, ввоз холодильников из-за рубежа вырос в девять раз, мониторов — в шесть раз, стиральных машин — в 5,5 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В прошлом году товары из Новосибирской области были экспортированы в 90 стран, свою продукцию в регион поставили 106 стран. В топ-5 стран-торговых партнеров вошли Китай (54%), Казахстан (12%), Индия (7%), Беларусь (4%) и Индонезия (2%). Основной объем экспорта пришелся на уголь (около 50%) и сельскохозяйственное сырье (21%). Компании региона активно ввозили продукцию машиностроения (тракторы, электрооборудование — 55%), нефтехимии (полиэтилен, изделия из пластмасс — 13%), а также металлопрокат (11%).

Новосибирская область в 2024 году впервые экспортировала товары в Бенин (подсолнечное масло) и Сомали (двигатели и насосы). Список стран-импортеров пополнили Папуа — Новая Гвинея и Замбия, которые поставили кофе. Новыми товарами, ввезенными в область из Китая, стали кассовые аппараты, станки для обработки стекла и велосипеды с электродвигателем.

По данным СТУ, Новосибирская область в 2024 году заняла первое место по импортным операциям (ее доля — 38%), на втором месте оказалась Иркутская область (18%), на третьем — Красноярский край (16%). В тройку лидеров-экспортеров вошли Кузбасс (29%), Красноярский край (25%) и Иркутская область (24%).

Михаил Кичанов