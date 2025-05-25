«Флорида» вплотную подобралась к выходу в финал Кубка Стэнли

Клуб «Флорида Пантерс» на своем льду переиграл «Каролина Харрикейнс» в третьей игре полуфинальной серии play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в противостоянии до четырех побед — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lynne Sladky / AP Фото: Lynne Sladky / AP

Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей отметились Йеспер Боквист, и Брэд Маршанд. Нико Миккола и Александр Барков сделали дубль. У проигравших отличились Логан Станковен и Сет Джарвис.

До выхода в финал Кубка Стэнли «Флориде» осталось одержать одну победу. До этого команда два года подряд принимала участие в решающей стадии play-off. В 2023 году «Флорида» уступила «Вегас Голден Найтс». В 2024 году клуб обыграл «Эдмонтон Ойлерс» и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.

Четвертая игра серии пройдет в ночь на 27 мая на домашней площадке «Флориды».

Таисия Орлова