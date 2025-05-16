Полиция задержала в Мурино водителя Mercedes, выстрелившего в оппонента из «Пионера»

Вечером 15 мая в полицию поступило сообщение о конфликте у дома 27/7 по улице Шувалова в городе Мурино, где неизвестный выстрелил в оппоненту в лицо и скрылся на автомобиле Mercedes, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские установили причастного к инциденту. Нападавшим оказался 35-летний житель этого же дома, который в ходе внезапно возникшего спора выстрелил в неизвестного из аэрозольного пистолета «Пионер». Оружие изъяли.

Пострадавшего 35-летнего мужчину доставили в больницу с травмой глаза, его состояние оценивают как тяжелое. Сейчас подозреваемый находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала причастных к стрельбе и драке в компьютерном клубе на Торжковской улице. Там 19-летнему молодому человеку выстрелили в лицо из сигнального пистолета.

Андрей Маркелов