Прокуратура начала проверку после отключения света в девяти тюменских поселениях

Прокуратура Тюменской области организовала проверку после отключения электроэнергии в девяти населенных пунктах Уватского района из-за выпадения мокрого снега и его налипания на провода, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Аварийное отключение электроэнергии на сетях АО «Россети» произошло в селах Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Осинник, Демьянское, поселках Першино, Туртас и деревнях Солянка и Ищик. «Прокуратура области поручила прокурору Уватского района проконтролировать своевременное устранение причин аварийного отключения электроснабжения и нормативное обеспечение населения района электроэнергией», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отключение электроэнергии произошло 25 мая. Сейчас аварийные бригады АО «Россети» устраняют причины случившегося. Ситуация находится под личным контролем главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова.

Мария Шараева