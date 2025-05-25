В девяти населенных пунктах Тюменской области пропало электричество из-за снега

В девяти населенных пунктах Уватского района Тюменской области произошло аварийное отключение электроэнергии в связи с выпадением мокрого снега и его налипанием на провода, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, аварийное отключение электроэнергии на сетях АО «Россети» произошло в селах Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Осинник, Демьянское, поселках Першино, Туртас и деревнях Солянка и Ищик.

«Аварийные бригады АО "Россети" работают над выявлением и устранением причин на месте аварии. Ситуацию держу на личном контроле», — отметил господин Елизаров.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», согласно прогнозу погоды, в Тюменской области на выходных похолодало до -5° с ветром до 15–20 м/с. В регионе прошли сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Местами установился снежный покров.

Мария Шараева