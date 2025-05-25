Глава Минобороны Финляндии заявил, что военные сопровождают «теневой флот» РФ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что Россия могла задействовать военных для сопровождения теневого флота в Балтийском море. По его мнению, это не представляет угрозы для Финляндии. Однако укрепление Россией военных возможностей говорит об опасном соседстве для всей Европы, считает господин Хяккянен.

«Российское военное присутствие в регионе было заметно всегда, это не новость. Однако новой чертой является то, что Россия защищает танкеры своего теневого флота в узком проходе Финского залива. Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил»,— сказал господин Хяккянен в программе Yle ”Ykksaamu”.

Издание пишет, что 23 мая министерство обороны сообщало о двух российских военных самолетах, якобы нарушивших воздушное пространство Финляндии у побережья Порвоо. Вчера военно-морские силы заметили дальнейшее увеличение военного трафика в Финском заливе, сообщала новостная служба MTV Uutiset.

17-й пакет санкций ЕС, утвержденный 20 мая, включает ограничения против 189 танкеров теневого флота. 16 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых мер против России. 18-й пакет, по словам председателя ЕК, расширит список судов теневого флота.

Подробнее — в материале «Область широкого давления».

Екатерина Отрашкевич