В Тюменской области похолодает до -5°
В Тюменской области в ночные часы с 24 по 26 мая ожидается похолодание от 0° до -5°, сообщили в Информационном центре правительства региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«В субботу и в воскресенье в Тюменской области возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег. На дорогах — гололедица, при снеге — ухудшение видимости», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, местами может установиться снежный покров, ветер усилится до 15–20 м/с. В связи с непогодой федеральные трассы круглосуточно патрулируются.