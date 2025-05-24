В Тюменской области похолодает до -5°

В Тюменской области в ночные часы с 24 по 26 мая ожидается похолодание от 0° до -5°, сообщили в Информационном центре правительства региона.

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«В субботу и в воскресенье в Тюменской области возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег. На дорогах — гололедица, при снеге — ухудшение видимости», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, местами может установиться снежный покров, ветер усилится до 15–20 м/с. В связи с непогодой федеральные трассы круглосуточно патрулируются.

Мария Шараева