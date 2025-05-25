Володин заявил о подготовке законопроекта о защите религиозных символов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, направленного на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. По его словам, от граждан поступают обращения, в которых рассказывается о ретуши и искажении символов на страницах печатных изданий и сайтах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий,— об обязательном использовании их как неотъемлемой части изображений культовых зданий»,— написал господин Володин в своем Telegram-канале.

Из сообщения спикера Госдумы следует, что защищать религиозные символы планируют:

в СМИ;

в интернете;

при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг;

в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах;

в объявлениях;

на вывесках;

в рекламе.

По мнению господина Володина, такая норма будет способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям. Дискуссия о религиозной символике разгорелась весной. В конце марта замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе называл отсутствие христианских крестов в публичной символике «посягательством» на главный символ христианства.

На нынешней неделе режиссер Никита Михалков раскритиковал версию герба, разработанную для сайта президента kremlin.ru. На ней вместо крестов были изображены ромбы. Режиссер заявил, что из герба сделали «цыпленка табака». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что никаких изменений в символике не было. Кресты выглядели как ромбы из-за неправильного масштаба, сказал господин Песков.

Екатерина Отрашкевич