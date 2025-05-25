Кандидат в президенты Польши Тшасковский не подписал декларацию националистов

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, предложенную кандидатом от коалиции националистов и евроскептиков Славомиром Ментценом. Одним из ключевых пунктов документа было обязательство не одобрять законы о вступлении Украины в НАТО.

О несогласии с предложенной декларацией господин Тшасковский заявил на дебатах. На них его и другого кандидата, вышедшего во второй тур выборов, Кароля Навроцкого, пригласил Славомир Ментцен, набравший в первом туре 14,81% голосов. Дискуссия происходила на его YouTube-канале. Кароль Навроцкий согласился подписать декларацию и подтвердил поддержку большинства ее пунктов. А господин Тшасковский заявил, что не согласен с требованием блокирования принятия Украины в НАТО.

Рафал Тшасковский заявил, что выступает за принятие Украины в Североатлантический альянс. При этом он уточнил, что помощь Украине не предполагает отправки польских солдат в зону конфликта.

Декларация Славомира Ментцена включает восемь пунктов. Среди них — обязательства не повышать налоги, не ограничивать оборот наличных денег, не ограничивать доступ к оружию. Также документ запрещает передавать компетенции польской власти Евросоюзу и подписывать договоры ЕС, ослабляющие роль Польши, включая отмену права вето.

В первом туре президентских выборов, прошедших 19 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий — 29,54%. Второй тур состоится 1 июня. Рафал Тшасковский выдвинут правящей партией «Гражданская платформа».

Подробнее о вероятной победе господина Тшановского на выборах — в материале «Польша ждет с одного поля ягоды».

Екатерина Отрашкевич