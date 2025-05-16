Польша ждет с одного поля ягоды

В Польше в ближайшее воскресенье, 18 мая, пройдут президентские выборы. Их исход определит, сможет ли правительство во главе с Дональдом Туском и партией «Гражданская платформа» наконец исполнить на практике свои либеральные обещания, которые последние два года стопорились из-за противодействия со стороны уходящего президента Анджея Дуды, союзника консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС). Шансы на это достаточно велики. Кандидат от правящей партии — популярный мэр Варшавы Рафал Тшасковский — лидирует в рейтингах и, согласно прогнозам, почти наверняка обойдет своего главного соперника от ПиС Кароля Навроцкого во втором туре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск (в центре)

Фото: Virginia Mayo / AP Премьер-министр Польши Дональд Туск (в центре)

Фото: Virginia Mayo / AP

С момента прихода к власти в 2023 году в Польше правительства Дональда Туска, представляющего партию «Гражданская платформа», страна пребывала в своего рода политическом параличе. Господин Туск поклялся отменить судебные и некоторые другие реформы прежнего правительства во главе с правоконсервативной партией ПиС, которые, по мнению критиков и Евросоюза, подрывали верховенство закона. Однако все эти усилия неизбежно наталкивались на ожесточенное сопротивление со стороны президента Анджея Дуды, представляющего ПиС и имеющего право накладывать вето на законодательные акты.

С грядущим уходом господина Дуды, заканчивающего свой второй срок в начале июня и не имеющего права вновь баллотироваться, у премьера Туска и его соратников наконец появился шанс провести в жизнь реформаторскую политику, получив у руля государства своего однопартийца.

Кандидатом «Гражданской платформы» на грядущих выборах стал 53-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который уже боролся за президентское кресло пять лет назад, но проиграл тогда Анджею Дуде, уступив ему всего 2% голосов.

На этот раз он выглядит бесспорным фаворитом гонки — в среднем опросы общественного мнения сулят ему поддержку в 33%.

Основные предложения господина Тшасковского включают увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП (что коррелируется с требованием Штатов ко всем союзникам по НАТО), развитие польской оружейной и технологической промышленности, либерализацию законодательства об абортах, что для Польши всегда было одной из самых острых политических тем, а также обеспечение сильных позиций Варшавы в Евросоюзе.

Его главный соперник — кандидат от ПиС Кароль Навроцкий, возглавляющий Институт национальной памяти. Как и Рафал Тшасковский, он выступает за увеличение оборонных расходов до 5% от ВВП. Но в остальном их позиции диаметрально расходятся. В частности, ставленник ПиС обещает снизить налоги, еще больше ужесточить миграционную политику (хотя в этой сфере Польшу и так сложно назвать сильно либеральной страной), выйти из «зеленой сделки» и, конечно, не допустить расширения прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В опросах он занимает второе место со средним рейтингом 26%.

Отметим, что Кароль Навроцкий был выбран на роль вероятного будущего президента от ПиС лично Ярославом Качиньским — основателем и многолетним лидером партии. Как уверяли многие польские политологи, делая ставку на политического аутсайдера (на момент выдвижения у консервативного электората был куда более популярен экс-премьер Матеуш Моравецкий), господин Качиньский рассчитывал, что тот привлечет часть электората, которая разочаровалась в обеих главных партиях страны. Во многом такой расчет строился на примере неожиданной победы в 2015 году Анджея Дуды, на тот момент малоизвестного юриста. Кроме того, по словам профессора политологии Варшавского университета Адама Гендзвилла, сделав ставку на господина Навроцкого, Ярослав Качиньский выбрал «человека, который все равно будет нуждаться в его покровительстве и поддержке и не будет рассматриваться как равноправный игрок» даже в случае избрания президентом.

Однако почти сразу же в этих планах наметилась существенная брешь. В преддверии выборов Кароль Навроцкий стал то и дело попадать в разного рода скандалы. «Это одна из величайших политических загадок последних лет. Как так получилось, что крупная профессиональная политическая партия, имеющая за плечами столько победных кампаний, выдвигает кандидата, обремененного с самого начала столькими трудностями?» — задался вопросом, общаясь с изданием Politico, польский политолог Рафал Хведорук.

Одним из самых громких скандалов стала история с квартирой, которую Кароль Навроцкий приобрел у пенсионера якобы в обмен на пожизненную заботу о нем. Но вместо этого пенсионер оказался в доме престарелых. И конечно, соперники не преминули воспользоваться этим случаем. Во время теледебатов кандидатов в президенты в начале этой недели Рафал Тшасковский вручил господину Навроцкому конверт с банковскими реквизитами дома престарелых и запиской: «Если вы не знаете, как себя вести, ведите себя прилично».

В общей сложности регистрацию на выборы президента Польши прошли 13 кандидатов, включая сразу 3 представителей левых сил.

Но более или менее заметный уровень поддержки, не считая представителей «Гражданской платформы» и ПиС, смог продемонстрировать лишь 38-летний Славомир Ментцен от крайне правой партии «Конфедерация». Его рейтинг незадолго до первого тура в это воскресенье составлял 13%.

Выставляя себя в качестве представителя молодого поколения, разочаровавшегося в политике двух ведущих партий, господин Ментцен выступает за радикальное снижение налогов и выход из «зеленой сделки», против расширения прав сексуальных меньшинств и прав на аборт, что роднит его с платформой ПиС. С другой стороны, кандидат не раз заявлял о том, что Польша не должна брать на себя чрезмерную военную или финансовую ответственность за конфликт на Украине, и высказывался за то, чтобы польская конституция превалировала над законами ЕС. Шансов неожиданно опередить Кароля Навроцкого и выйти во второй тур у него практически нет, но, как полагают эксперты, через участие в нынешней гонке господин Ментцен скорее готовится к парламентским выборам 2027 года.

Таким образом, почти наверняка во втором туре 1 июня в финальной схватке сойдутся Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. При этом первый, согласно многочисленным проекциям социологов, с легкостью обойдет ставленника консерваторов.

Наталия Портякова