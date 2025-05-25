ФК «Урал» сыграет с ФК «Ахмат» из Грозного 28 и 31 мая за выход в премьер-лигу
Команда футбольного клуба «Урал» в стыковых матчах сыграет с «Ахматом» из Грозного за выход в Российскую премьер-лигу. Как сообщили в пресс-службе уральского футбольного клуба, матчи состоятся 28 и 31 мая на площадке «Екатеринбург Арены».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Заняв 4 место в "Мелбет"- Первой лиги, "Урал" заслужил право сыграть в VK Переходных матчах. Нашим соперником будет "Ахмат"», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне ФК «Урал» одержал победу над СКА (Хабаровск) со счетом 3:1 (2:0). Благодаря победе команда набрала 59 очков и вышла на четвертое место — в зону стыковочных матчей с командой премьер-лиги.
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