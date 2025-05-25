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ФК «Урал» сыграет с ФК «Ахмат» из Грозного 28 и 31 мая за выход в премьер-лигу

Команда футбольного клуба «Урал» в стыковых матчах сыграет с «Ахматом» из Грозного за выход в Российскую премьер-лигу. Как сообщили в пресс-службе уральского футбольного клуба, матчи состоятся 28 и 31 мая на площадке «Екатеринбург Арены».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Заняв 4 место в "Мелбет"- Первой лиги, "Урал" заслужил право сыграть в VK Переходных матчах. Нашим соперником будет "Ахмат"», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне ФК «Урал» одержал победу над СКА (Хабаровск) со счетом 3:1 (2:0). Благодаря победе команда набрала 59 очков и вышла на четвертое место — в зону стыковочных матчей с командой премьер-лиги.

Мария Шараева

Фотогалерея

Победа для Бикфалви

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Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с футбольным клубом &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;. Футболист Эрик Бикфалви (слева)

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с футбольным клубом "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена". Футболист Эрик Бикфалви (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители во время церемонии прощания Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot;

Зрители во время церемонии прощания Эрика Бикфалви с ФК "Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) прошел после церемонии. Победу одержал ФК &quot;Урал&quot;

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) прошел после церемонии. Победу одержал ФК "Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Болельщики ФК &quot;Урал&quot; на трибунах

Болельщики ФК "Урал" на трибунах

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) на «Екатеринбург Арене»

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) на «Екатеринбург Арене»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч проходил под дождем

Матч проходил под дождем

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) на «Екатеринбург Арене»

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) на «Екатеринбург Арене»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК &quot;Урал&quot; на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с футбольным клубом "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена". Футболист Эрик Бикфалви (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители во время церемонии прощания Эрика Бикфалви с ФК "Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) прошел после церемонии. Победу одержал ФК "Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Болельщики ФК "Урал" на трибунах

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) на «Екатеринбург Арене»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч проходил под дождем

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Матч 34 тура «Мелбет»-Первой лиги между футбольным клубом «Урал» и СКА (Хабаровск) на «Екатеринбург Арене»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прощания футболиста Эрика Бикфалви с ФК "Урал" на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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