ФК «Урал» сыграет с ФК «Ахмат» из Грозного 28 и 31 мая за выход в премьер-лигу

Команда футбольного клуба «Урал» в стыковых матчах сыграет с «Ахматом» из Грозного за выход в Российскую премьер-лигу. Как сообщили в пресс-службе уральского футбольного клуба, матчи состоятся 28 и 31 мая на площадке «Екатеринбург Арены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Заняв 4 место в "Мелбет"- Первой лиги, "Урал" заслужил право сыграть в VK Переходных матчах. Нашим соперником будет "Ахмат"», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне ФК «Урал» одержал победу над СКА (Хабаровск) со счетом 3:1 (2:0). Благодаря победе команда набрала 59 очков и вышла на четвертое место — в зону стыковочных матчей с командой премьер-лиги.

Мария Шараева