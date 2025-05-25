В Кош-Агачском районе Алтая зафиксировано землетрясение в 5,4 баллов

Как сообщили в МЧС Республики Алтай, сегодня в 09:45 в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района произошло землетрясение магнитудой 5,4 баллов. Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 7 баллов.

«Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска»,— отметили в ведомстве.

В пятидесятикилометровую зону сейсмической активности попали населенные пункты Кош-Агачкого и Улаганского районов — Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит, Акташ.

По данным МЧС, в результате подземных толчков погибших и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Кош-Агачский район Республики Алтай отличается повышенной сейсмоактивностью. Как писал «Ъ-Сибирь», 23 апреля в районе было зафиксировано сразу два землетрясения — магнитудой 3 и 4,2 балла соответственно.

Михаил Кичанов