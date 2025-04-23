В Горном Алтае произошло сразу два землетрясения

В Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировано два землетрясения. Первый толчок произошел в 2 км северо-западнее Бельтира Кош-Агачского района в 00:49 часов. Сила в эпицентре составила 3 магнитуды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сухорученко, Коммерсантъ Фото: Михаил Сухорученко, Коммерсантъ

«В 50-километровую зону попали восемь населенных пунктов Кош-Агачского района: Бельтир, Кош-Агач, Курай, Мухор-Тархата, Ортолык, Теленгит-Сортогой, Тобелер, Чаган-Узун»,— сообщили в МЧС республики.

Второй толчок был зафиксирован в 08:04 часов в 24 км юго-западнее Бельтира. Его мощность составила 4,2 магнитуды. В 50-километровую зону попали семь населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов, включая Акташ, Джазатор и Курай.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Михаил Кичанов