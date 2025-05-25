Аэропорт Внуково вновь приостановил работу

Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково в 4:43 мск приостановил прием и отправку воздушных судов. Ограничения в нем вводятся второй раз за ночь.

Дважды за ночь ограничения также вводились в Домодедово и Жуковском. Аэропорт Шереметьево прекращал прием и отправку самолетов на 10 минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу сбили 12 беспилотников. Еще восемь БПЛА уничтожили в районе аэродрома Мигалово в Твери. Режим угрозы атаки БПЛА объявляли в Ивановской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областях, а также подмосковном Жуковском.