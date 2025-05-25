Домодедово и Жуковский повторно приостановили работу

Росавиация сообщила, что московский аэропорты Домодедово и Жуковский второй раз за ночь приостановили прием и отправку судов. Ограничения действуют с 2:00 мск. Позже ведомство добавило, что с 2:20 мск также закрыт аэропорт Шереметьево.

Первый раз ограничения в работе аэропортов ввели 24 мая в 23:35 мск. Их сняли в 1:05 мск. С 1:17 мск прием и отправку самолетов приостановил аэропорт Внуково.

По данным Минобороны, с 20:00 24 мая и до конца суток силы ПВО уничтожили над территорией России 95 беспилотников, в том числе два в Московской области. После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбили еще шесть БПЛА.

Вечером 24 мая работу также приостановил аэропорт Калуги. Предупреждение об угрозе атаки БПЛА объявлено в Ивановской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областях.

Петр Бузлаев