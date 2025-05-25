В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Пользователи социальной сети X (ранее Twitter) сообщили о сбое в работе платформы. Количество жалоб с территории США превысило 25 тыс., с территории Великобритании — 11 тыс., передает CNN.

Проблемы возникли в работе как приложения, так и web-сайта социальной сети. Руководство X сообщило, что сбой произошел из-за отключения центра обработки данных. Ранее в здании центра, которых находится в американском штате Орегон, произошел пожар.

Владелец соцсети Илон Маск после сбоя заявил о намерении сосредоточиться на работе в своих бизнес-проектах. По его словам, сбои показали, что компания X нуждается в крупных операционных улучшениях. С января по май Илон Маск возглавлял Департаментом эффективности правительства США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миллиардера отправили в тень».