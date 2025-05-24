Первосотенец

В финале Gonet Geneva Open, завершившегося в Швейцарии турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом €600 тыс., 38-летний серб Новак Джокович в трех сетах переиграл поляка Хуберта Хуркача. Этот успех позволил Джоковичу, занимающему шестое место в мировом рейтинге, довести количество своих турнирных побед до ста и оказаться первым теннисистом в истории Открытой эры (с 1968 года), бравшим титулы в течение 20 разных сезонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Stefan Wermuth / Reuters Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В том, что свой сотый титул Новак Джокович выиграл именно сейчас на скромном турнире в Женеве, а не, например, на одном из пяти «мастерсов», уже состоявшихся в нынешнем сезоне, нет ничего удивительного. Просто таков нынешний уровень тенниса великого Джоковича, играющего в последние месяцы с большими перепадами. Годы берут свое, и, наверное, вполне закономерно, что после выхода в полуфинал Australian Open серб потерпел два поражения в первых кругах в Дохе и в Индиан-Уэллсе, затем дошел до финала в Майами, где, будучи явным фаворитом, уступил чеху Якубу Меншику, потом проиграл стартовые встречи в Монте-Карло и Мадриде, отказался от выступления в Риме, а сейчас в Женеве снял вопросы по поводу того, будет у него сто титулов или нет.

Сотрудничество со старым приятелем и бывшим соперником Энди Марреем подошло к концу. Джокович решил не продолжать его, и сейчас ему помогают соотечественники — капитан женской сборной Сербии Душан Вемич, входивший в его команду еще в те времена, когда главным тренером в ней был словак Мариан Вайда, и аналитик Борис Боснякович. Получается у них пока неплохо.

Конечно, победа на состязании с участием всего двух теннисистов из топ-10 (вторым был американец Тейлор Фриц, четвертая ракетка мира) — не повод утверждать, что Джокович в одночасье превратился в главного фаворита Roland Garros, стартующего в воскресенье.

Просто юбилейный, сотый титул, который позволил сербу присоединиться к двум другим великим теннисным чемпионам, выигравшим трехзначное число турниров в период Открытой эры (с 1968 года), американцу Джимми Коннорсу (109) и швейцарцу Роджеру Федереру (103), стал поводом лишний раз вспомнить, о фигуре какого масштаба идет речь.

Дотянуться до рекорда Коннорса 38-летнему Джоковичу будет очень непросто. Зато теперь на его счету 20 сезонов с минимум одним титулом уровня АТР Tour, чего нет ни у Рафаэля Надаля, в коллекции которого 19 таких сезонов, ни у Федерера и американца Андре Агасси (по 18). Что касается состязания, проходившего на живописной природе в женевском теннисном клубе, то путь к победе серба был не таким уж и простым. Обыграв в двух партиях венгра Мартона Фучовича и итальянца Маттео Арнальди, он лишь в трех партиях справился в полуфинале с британцем Кэмероном Норри, а в финале против Хуркача воспользовался тем, что в ключевые моменты соперник давал слабину. Сначала это случилось на тай-брейке во второй партии. Затем — в восьмом гейме третьего сета, в котором рослый и мощный поляк, уже взявший к тому времени чужую подачу, позволил Джоковичу сравнять счет. А напоследок — по ходу заключительного, второго в этот день тай-брейка. В итоге — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) за три с лишним часа.

Судьба словно вернула Джоковичу долг. Ведь Меншику в Майами почти два месяца назад он два тай-брейка уступил.

Обыграв Хуркача в восьмой раз подряд и закрыв свою персональную первую сотню, Джокович отправляется из Женевы в Париж брать старт на Открытом чемпионате Франции матчем против американца Маккензи Макдональда. Только будет это не раньше понедельника, а скорее всего — во вторник. Все-таки даже самым тренированным юбилярам после праздника полагается отдыхать.

Евгений Федяков