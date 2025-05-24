Вернувшимся из плена курянам начали оформлять документы на выплаты

Процесс оформления документов на социальные выплаты жителям Курской области, вернувшимся с территории Украины, запущен утром 24 мая. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Прошедшей ночью из плена вернулись 20 человек, 18 из них доставили в пункты временного размещения (ПВР), еще 2 — отправили в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Часть из них (курян.— “Ъ”) уже забрали родственники. Все люди обеспечены всем необходимым, всей помощью. Сразу же проходят медицинский осмотр, с сегодняшнего утра началось оформление всех необходимых документов: выплаты на сертификаты, помощь социальных выплат тем, у кого утрачены документы. Помогаем с этим. Пенсии, которые люди не получают с августа месяца. Судьба каждого на собственном контроле»,— рассказал господин Хинштейн в интервью «РИА Новости».

23 мая начался первый этап обмена между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Мирные жители были также захвачены в плен при оккупации ВСУ Курской области. На территории украинских Сум остаются еще 34 гражданина РФ, заявляла ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.