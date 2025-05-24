Возвращенных с Украины жителей Курской области доставили в ПВР

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что жителей Курской области, которых вернули с территории Украины в результате обмена, доставили в пункт временного размещения (ПВР). Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что в ПВР прибыли 18 человек, еще двух направили в больницу.

«Нескольких (человек,— "Ъ") сразу забрали родственники, всех остальных разместили в ПВР — лично проследил за тем, чтобы люди были обеспечены всем необходимым! На месте передал каждому жителю сертификат на 30 тыс. руб.»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что в результате обмена в Россию вернулись 20 жителей Курской области, которых вывезли на территорию Украины во время боевых действий в регионе. По ее словам, в Сумской области остаются еще 34 россиянина.

23 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Это первый этап обмена по формуле «1000 на 1000», о котором российская и украинская делегации договорились на переговорах в Стамбуле.