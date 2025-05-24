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Коммерсантъ FM
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Американцы стали первыми финалистами чемпионата мира по хоккею

Сборная США обыграла команду Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Стокгольме и датском Хернинге. Матч, состоявшийся в субботу в шведской столице, завершился со счетом 6:2 в пользу американцев. В американской сборной отличились Брэди Шей (7-я минута), Каттер Готье (18), Конор Гарленд (32), Майкл Эйссимонт (38), Джексон Лакомб (52) и Шейн Пинто (56). У хозяев голы на счету Вильяма Нюландера (47) и Элиаса Линдхольма (48).

Фото: Michael Campanella / Getty Images

Фото: Michael Campanella / Getty Images

За чемпионской титул сборная США поспорит с победителем пары Швейцария—Дания, которая состоится позднее в субботу. Финальный матч состоится 25 мая.

Арнольд Кабанов

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