В Краснодаре расследуют дело о нападении на врача частной клиники

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю инициировало уголовное дело по факту нападения на врача в одной из частных медицинских клиник краевой столицы. Основанием послужили материалы, размещенные в медиасреде, в которых сообщалось об инциденте с участием пациента, нанесшего телесные повреждения сотруднику учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По распоряжению руководителя регионального управления ведомства Андрея Маслова производство передано в следственный отдел по Западному округу Краснодара. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.

Следствие предпринимает комплекс мероприятий по установлению всех деталей происшествия. Ведутся допросы очевидцев, изучаются обстоятельства конфликта. Расследование находится на контроле главы краевого управления СК.

Вячеслав Рыжков