МХК «Спартак» обыграл СКА-1946 и завоевал Кубок Харламова

Молодежный хоккейный клуб «Спартак» обыграл — 6:2 — петербургский СКА-1946 в седьмом матче финальной серии play-off Кубка Харламова и во второй раз в своей истории стал обладателем трофея.

Кубок Харламова — приз, вручаемый победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Трофей назван в честь двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова. В МХЛ выступают игроки в возрасте от 16 до 21 лет.

После трех встреч «Спартак» вел со счетом 3:0, однако СКА-1946 впервые в истории МХЛ удалось отыграться с такой разницы и перевести серию в седьмой матч.

В решающей игре в составе победителей шайбы забросили Макар Насретдинов, Степан Тарасенко, Иван Рябов и Егор Варюшкин сделали дубль. В составе петербуржцев отметился Матвей Короткий.

«Спартак» во второй раз в своей истории завоевал Кубок Харламова. В прошлый раз команда стала победителем чемпионата в 2014 году, обыграв в финале московскую «Красную Армию».

Таисия Орлова