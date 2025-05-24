Семь жителей Свердловской области вернулись из украинского плена

Семь жителей Свердловской области вернулись в Россию в рамках масштабного обмена пленными между Россией и Украиной, который осуществлялся по формуле по «307 на 307», сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Накануне из плена вернулись восемь свердловчан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Домой вернутся еще 7 жителей нашей области, из них в Артемовский — 1, в Березовский — 1 и сразу пять в Екатеринбург. Их очень ждут дома! Пока ребята в Белоруссии, но уже скоро их ждет Подмосковье. Лечение, реабилитация, отдых», — написала госпожа Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, накануне между Россией и Украиной прошел обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Договоренность об обмене была достигнута в Стамбуле. Среди возвращенных — мирные жители, перевезенные на Украину после атаки ВСУ на Курскую область.

Мария Шараева